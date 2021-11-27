Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 19:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli judoculardan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya
[Fotoğraf: Türkiye Judo Federasyonu]
Karma Judo Milli Takımı, Karma Takımlar Avrupa Judo Şampiyonası'nda Almanya'yı 4-1 yenerek bronz madalya kazandı.
Rusya'nın Ufa kentinde 16 ülkenin katılımıyla düzenlenen turnuvada milli takım, bronz madalya elde etti.
Rusya'yı 4-3 yenerek çeyrek finale çıkan milli takım, Yunanistan'ı da 4-0 yenmeyi başararak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Gürcistan'a 4-2 mağlup olan milliler, bronz madalya mücadelesinde ise Almanya ile eşleşti.
Almanya'yı 4-1'lik üstünlükle geçen Karma Judo Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli takımı şampiyonada temsil eden sporcular ise şunlar:
Kadınlar: 57 kilo Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 70 kilo Şeyma Özerler ve Minel Akdeniz, 70 kilo Kayra Sayit ve Kübranur Esir.
Erkekler: 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 90 kilo Vedat Albayrak ve Mihael Zgank, 90 kilo Mert Şişmanlar.
Etiketler: Almanya
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