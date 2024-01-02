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Spor
AA 02.01.2024 21:02

Sergen Yalçın Antalyaspor'daki ilk antrenmanına çıktı

Bitexen Antalyaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Sergen Yalçın Antalyaspor'daki ilk antrenmanına çıktı
[Fotograf: DHA]

Kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 5 Ocak Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bugün imza töreniyle göreve başlayan teknik direktör Sergen Yalçın, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda yeni takımıyla ilk çalışmasını yönetti. Yalçın, antrenman öncesi futbolcularla tek tek tokalaşarak tanıştı. İdmanı, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ile bazı yöneticiler de takip etti.

Öte yandan, yaşadığı sakatlık sonrası iyileşen Brezilyalı file bekçisi Helton Leite, yeniden takımla çalışmalara başladı.

Akdeniz ekibi, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına 3 Ocak Çarşamba günü devam edecek.

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