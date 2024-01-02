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Spor
İHA 02.01.2024 21:00

Galatasaray kupaya veda etti

ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Galatasaray, ÇBK Mersin’e 76-65 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Galatasaray kupaya veda etti
[Fotograf: İHA]

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde ÇBK Mersin ile karşı karşıya geldi. Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 76-65 kazanarak dörtlü finallere uzanan taraf oldu.

ÇBK Mersin’de Elizabeth Williams 30 sayı atarak galibiyette önemli rol oynarken, Marina Mabrey 24 sayı kaydetti. Sarı-kırmızılılarda ise Julie Vanloo ve Meltem Yıldızhan 16 sayı, Nalyssa Smith 14 sayıyla maçı tamamladı.

Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ekipler, Dörtlü Final için 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir’de bir araya gelecek.

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