Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremleri 12 Şubat Güreş Turnuvası için bulunduğu Kahramanmaraş'ta yaşayan Eroğlu, arama kurtarma çalışmaları esnasında açıklamalarda bulundu.

Eroğlu, Kahramanmaraş'ta başta enkaz altında bulunan güreşçilerin kurtarılması olmak üzere arama, kurtarma çalışmalarına katıldı.

"Ülkece afet yaşıyoruz, aramızdan ayrılan sevdiklerimiz var. Ailemizden insanlar var. Ülke olarak bir afet yaşıyoruz. Devlet olarak millet olarak yan yana herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. 8 sporcumuz sağ salim kurtarılmıştı. Yüreğimiz yanıyor. Bugün, sadece bir federasyon başkanı değil kepçe olmak isterdim, vinç olmak isterdim, şu yükü kaldırabilsek de çocuklarımızı çıkartsak diye. Bir tane yer olsa onu ellerimizle, tırnaklarımızla kaldırırız ama sadece Maraş değil, Maraş’ın bütün ilçeleri, civar iller var."

"Gerçekten tam bir kardeş dayanışması"

Eroğlu, bütün federasyon yönetimiyle, milli takım hocalarıyla deprem bölgesinde olduklarını aktardı.

"Yönetimimiz dün akşam gıda yardımlarıyla geldi. Gerçekten tam bir kardeş dayanışması, tam bir 1919 ruhu, tam bir Kurtuluş Savaşı, inanın Çanakkale Savaşı gibi herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Depremde de buradaydım, depremi de yaşadım ama yiyecek ekmeğimiz varmış, edecek hizmetimiz varmış ama şu anda güreş ailemizin ve devletimizin bir temsilcisi olarak burada ailemize, sevenlerimize, dostlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz."

"Duyurumuz olmayan hiçbir habere inanmasınlar, güvenmesinler"

Eroğlu, güreşçilerle ilgili federasyonun açıklaması dışında bir şeye inanılmaması gerektiğini vurguladı.

"Lütfen bizden duymadıkları, Güreş Federasyonu resmi sayfasından yayınlanmayan ve duyurumuz olmayan hiçbir habere inanmasınlar, güvenmesinler. Burada devletimizi temsil ediyoruz. Bizim vermiş olduğumuz bilgi yüzde yüz doğru olmak zorunda. Güreş camiamız bizden duymadığı hiçbir şeye inanmasın. Hepimizin başı sağ olsun."