Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta daha önce enkaz altında kalan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'un 4 güreşçisi vefat etmişti.

"Gelen son bilgiler doğrultusunda Kahramanmaraş'ta enkaz altında olan evlatlarımız Eray Şimşek, Halil İbrahim Edirne, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman'ın vefat ettikleri bilgisini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."