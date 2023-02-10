Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Enkaz altında kalan 5 güreşçi daha hayatını kaybetti
Türkiye Güreş Federasyonu, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında enkaz altında kalan 5 güreşçinin daha vefat ettiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta daha önce enkaz altında kalan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'un 4 güreşçisi vefat etmişti.
"Gelen son bilgiler doğrultusunda Kahramanmaraş'ta enkaz altında olan evlatlarımız Eray Şimşek, Halil İbrahim Edirne, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman'ın vefat ettikleri bilgisini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."
Enkaz Altındaki Sporcularımız Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/o0R8d0AxPW pic.twitter.com/Vq4AUiC7uQ— Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) February 10, 2023
Etiketler: Deprem
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