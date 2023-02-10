Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da üç voleybolcu depremde hayatını kaybetti
Türkiye Voleybol Federasyonu, "Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremde enkaz altında kalan 3 voleybolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Malatya BBSK Voleybol Takımı oyuncularından Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın depremde vefat ettiği belirtildi.
Türkiye Voleybol 2. Ligi 5. Grup'ta mücadele eden Malatya ekibinde toplamda 5 sporcu hayatını kaybetti.
Türkiye Voleybol Federasyonu, daha önce Mehmet Can Ağırbaş ve Murat Çiloğulları'nın vefatını duyurmuştu.
Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) February 10, 2023
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