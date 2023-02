Sosyal medya paylaşımında, Erling Haaland'ın imzalı forma alma sürecinde yardımcı olan Türk asıllı Alman milli futbolcuları İlkay Gündoğan ve Emre Can'a teşekkür eden Merih, "Kampanyamızla depremzedelere destek olmak için aradılar. Erling Haaland'ın imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz. Elde edilecek gelirin tamamı Ahbap Derneğine depremzedelere yardım etmek için bağışlanacak." ifadelerini kullandı.

You can place your bid via DM to @TeamDemiral or via e-mail to teamdemiral@gmail.comhttps://t.co/eqWC1MiX4r — Merih Demiral (@Merihdemiral) February 9, 2023

Merih Demiral, Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremle ilgili diğer sosyal medya paylaşımında ise İngiliz yıldız golcü Harry Kane'in en derin taziyelerini ilettiğini vurgulayarak, "Üzüntülerini dile getirdi. Harry Kane'in imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz." bilgisini verdi.

Milli futbolcu, diğer paylaşımında ise "Kevin De Bruyne'ün imzalı formasını da açık arttırmayla satıyoruz." açıklamasını yaptı.

Merih, daha önce Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Arjantinli yıldız Paulo Dybala ve İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin imzalı formalarını yardım amaçlı açık artırmayla satışa çıkarmış ve bu formalar satılmıştı.

Kampanyaya katılan İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen İspanyol futbolcu Alvaro Morata ve Fransız golcü Antoine Griezmann'ın formalarının satış süreci ise devam ediyor.