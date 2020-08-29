Yabancı futbol sayısı kararı ve altyapıdan oyuncu yetiştirilmesi için ne dedi, Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş neden aday kadroda yok, Kaleci Uğurcan Çakır'ın performansını nasıl görüyor, Milli Takımda birinci hedefi ne, Arda Turan'ı yeniden çağırır mı?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRT SPOR özel yayınında soruları yanıtladı. İşte Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar.

"(Koronavirüs süreci) Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz"

"3 aylık dönemde hep evdeydim. Kaygılarımız, korkularımız vardı. Mayıs'ın sonuna doğru düşüş vardı, maalesef son 2-3 ayda artış oldu. Çok büyük mesafe aldık Türkiye olarak, çok başarılı bir dönem geçirdik. Son dönemde artış var....Herkes şu oyuncuyu al, bu oyuncuyu al diyor, destek oluyor bize, yardımcı antrenörümüz çok fazla."

"Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Fikstür olarak da yoğun bir döneme gireceğiz. 3 ayrı şampiyonada mücadele ediyoruz. İyi sonuçlar alarak moralleri zirvede tutmalıyız. Eylül ayında ilk resmi maçımızı oynayacağız. İnşallah herkes sağlıklı olur, biz de onlara mutluluk veririz."

Şenol Güneş: Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Fikstür olarak da yoğun bir döneme gireceğiz. 3 ayrı şampiyonada mücadele ediyoruz. İyi sonuçlar alarak moralleri zirvede tutmalıyız. pic.twitter.com/whvucw63or — TRT Spor (@trtspor) August 29, 2020

"Kulüplerin borçları var. Neden? "Türk futbolcular az olduğu için pahalı. Üretim yapmak zorundayız"

"Kulüplerin borçları var? Neden? Türk oyuncular pahalı deniyor. Az olduğu için pahalı. 2 yumurta varsa değeri artar, 20 varsa azalır. Üretim yapmalıyız. Biz yokluktan varlık çıkarıyoruz."

"Beşiktaş'ın Napoli maçıyla ilgili bana da bir eleştiri vardı, evet, ben de yabancı oynattım, doğru. 10 tane oyuncu çıkar mı diye bakıyorduk. Şimdi Eslem, Rıdvan, Erdoğan, Kerem, Kartal var, kaleci Ersin var. Altyapıdan çıkan oyuncular bunlar. Bunlar bugün mü çıktı?"

Şenol Güneş: Altyapının federasyonun denetiminde yeniden organize edilmesi gerekiyor. Ben bunları deyince "o zaman yap" diyorlar. Kasım ayında maçlar bittikten sonra ben bunlarla uğraştım. Fikirlerimiz var ama fikirler yetmez. Doğru olsa bile iyi uygulanabilir olması lazım. pic.twitter.com/QuhzOfkqi6 — TRT Spor (@trtspor) August 29, 2020

"Yabancıya karşı değilim, yerli oyuncunun üretilmesinden yanayım"

"Altyapının federasyonun denetiminde yeniden organize edilmesi gerekiyor. Ben bunları deyince "o zaman yap" diyorlar. Kasım ayında maçlar bittikten sonra ben bunlarla uğraştım. Fikirlerimiz var ama fikirler yetmez. Doğru olsa bile iyi uygulanabilir olması lazım...Yabancıya karşı değilim, yerli oyuncunun üretilmesinden yanayım. Yabancı oyuncular için kriter olsun diyorum. Türk futbolu için söylüyorum."

"İlk defa yurt dışından bu kadar fazla oyuncu aldık. Bir sürü konu konuşuluyor, yabancı sınırlaması, rezerv lig, sezon planlaması... Ama bence üretim olmadan tüketim/yarışma olmaz. Üretim yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Biz yasak da getirmiyoruz. Yerli olsun diyoruz."

"Dünya Kupası'nı alsak bile, o birinciliğe hazır değiliz"

"Dünya Kupası'nı alsak bile, o birinciliğe hazır değiliz, eksiklerimiz var. Birincilik bizi yanıltmasın. Dünya Kupası'nda üçüncülük için de hazır değildik, sonra bırakın üçüncü olmayı, katılamadık."

"Ferdi Kadıoğlu ile 2 gün önce konuştum"

"(Milli Takıma davet edildi mi?) Ferdi Kadıoğlu ile 2 gün önce konuştum, 15-20 gün önce de hocaları gönderdim. Bir oyuncuyu çağırırsanız, bu davettir. konuşabilir. Emre Belözoğlu da yardımcı oldu, başkan da aradı. Ancak Ferdi'nin tereddütleri var. Nerede oynayacağım, nasıl yapacağım şeklinde. Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam, altına da koymam."

Şenol Güneş'ten Ferdi Kadıoğlu sorusuna yanıt: Davet ettik, görüştük. pic.twitter.com/510lVDRu3Q — TRT Spor (@trtspor) August 29, 2020

"Sinan Gümüş için de yazın konuştuk"

"Sinan Gümüş için de yazın konuştuk. Dışişleri Bakanımız da destek oldu ama o da yetişmiyor. Şu ara tam zamanıydı. Abdülkadir'in de sakatlığı var. Dışarıdan aldığımıza döviz veriyoruz, Türk parasını korumak anlamında da herkes konuşuyor. Ben aldığımız dövizin yararlı olduğunu düşünüyorum."

"Burak Yılmaz 35 yaşında gitti, bu bir derstir"

"Burak Yılmaz 35 yaşında gitti, bu bir derstir. Bir ara doğradık, yok saymaya çalıştık. Oyuncu üretimi 10 yılda oluyor. Teknik, taktik, mental, yarışmada örnek olması. Her yanlışı koruyun demiyorum. Böyle bir oyuncu dışarı gitti, bu bir döviz getiriyor."

"Uğurcan benim için olağanüstü bir kaleci"

"Fenerbahçe'de Altay var, onu da niye almadın diye söylediler. Erol hoca niye alınmadığını iyi biliyor. Altay da bizim için önemli bir kaleci, Sinan Bolat da boştaydı, onu da almadık...Uğurcan benim için olağanüstü bir kaleci, mükemmel oynuyor, Türkiye'nin üzerinde bir kaleci. Bazı özellikleri bakımından Mert'ten de önde. Dışarıya gitmesi kulübün politikaları ile bağlı. Uğurcan kalsa da, gitse de vazgeçmem, bana güven veriyor."

"Emre Belözoğlu bir futbol duayeni"

"Emre Belözoğlu bir futbol duayeni, Türkiye başarılı bir futbolcu çıkardı ve bunu 40 yaşına kadar taşıdı, ben 35'te bıraktım. Çok tebrik ediyorum, yeni dönemi hayırlı olsun. Hiç yanlış yapmadı mı, yaptı. Dersler aldı, şimdi yeni bir döneme soyunuyor."

21 takımlı lig ve hafta içi maçları

"Bu sezon bambaşka bir lig oynanacak. Eski sezonlara benzemeyecek."

"Futbolun tüm paydaşlarıyla görüştüm. Sorumluluk olarak iyiye gitmemiz için bir şeyler yapmam gerektiğini düşünüyorum. Bir futbol şurası. Mustafa Denizli, Fatih Terim ve ben takım çalıştırmasak da fikirleri alınması önemli futbol adamlarıyız"

"Dünya Kupası'na katılmak benim için daha birinci hedef"

"Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak da hedef ama Dünya Kupası'na katılmak benim için daha birinci hedef."

Arda Turan yeniden Milli Takıma çağrılacak mı?

"Türkiye'nin ihtiyacı varsa her futbolcuya kapımız açık. Arda Turan'ın doğru bir transfer yaptığını düşünüyorum ve çok katkı yapacağına inanıyorum. İnşallah başarılı olur. Emre 40'ta oynadı, Arda daha 35 olmadı."