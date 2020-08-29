Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak hazırlık maçı öncesinde 19 Mayıs Stadyumu’nda yapılan törende Samsunspor’a şampiyonluk kupasını Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım verdi.

Şampiyonluk kupası kaptanlar Caner Arıcı, Ercan Yazıcı ve teknik direktör Ertuğrul Sağlam tarafından havaya kaldırıldı. Ayrıca Samsunsporlu futbolcular sahaya "Bu kupa daha başlangıç" yazılı tişört ile çıktı.

Kupa töreninin ardından Samsunspor ve Trabzonspor arasında hazırlık maçı başladı.

Koronavirüs dolayısıyla ligler tescil edilince en yakın rakibine 10 puan fark atan Samsunspor, bitime 6 hafta kala şampiyon olmuştu.