Kalede Mert Gönok, savunmada Onur Bulut, Tayyip Talha Sonuç, Omar Colley, Arthur Masuaku, orta sahada Salih Uçan, Gedson Fernandes, Amir Hadziahmetovic, Nathan Redmond ve Cenk Tosun’a şans veren Güneş, hücumda ise Vincent Aboubakar’ı sahaya sürdü.

Ghezzal bu hafta da yok

Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi öncesinde ısınırken sakatlanan ve kadrodan çıkarılan Rachid Ghezzal; MKE Ankaragücü maçının ardından Medipol Başakşehir deplasmanında da takımını yalnız bıraktı.

Hafta içinde yapılan antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Cezayirli futbolcu, yapılan son kontrollerin ardından riske edilmeyerek kadroya alınmadı.

Dele Alli ve Georges-Kevin N’Koudou kadroya alınmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İngiliz futbolcu Dele Alli ve Kamerunlu hücum oyuncusu Georges-Kevin N’Koudou’yu, Ankaragücü maçında olduğu gibi Medipol Başakşehir deplasmanında da kadroya dahil etmedi.

Geçtiğimiz hafta Vodafone Park’taki mücadeleyi tribünden takip eden iki oyuncu, bu hafta da 21 kişilik kadroda yer bulmadı. Bu 2 futbolcunun yanı sıra Atiba Hutchinson ve Kerem Atakan Kesgin de kadroda olmayan diğer oyuncular oldu.

Welinton cezalı

Beşiktaş’ın Brezilyalı savunmacısı Welinton Souza, cezası nedeniyle Medipol Başakşehir deplasmanında takımını yalnız bıraktı.

Ankaragücü mücadelesinde 90. dakikada oyuna giren Welinton, uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla, bu sezonki 4. kartını görerek cezalı duruma düşmüştü.

Cenk Tosun sınırda​​​​​​​

Siyah-beyazlı takımın hücum silahlarından Cenk Tosun, sarı kart sınırında.

Bu sezon Bitexen Giresunspor, Trabzonspor ve Adana Demirspor karşılaşmalarında sarı kart gören golcü oyuncu, Medipol Başakşehir karşısında kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve İstanbulspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

Siyah-beyazlılardan İstiklal Marşı mesajı​​​​​​​

Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçında sahaya İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 102. yılını kutlayan mesajlı pankartla çıktı.