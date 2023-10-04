Şenol Güneş: İyi oyuna ve kazanmaya ihtiyacımız var

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, 5 Ekim Perşembe günü Beşiktaş Stadyumu’nda saat 19.45’te İsviçre temsilcisi Lugano’yla karşılaşacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu mücadele öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Kupa şampiyonu olarak geldiler. Bu yıl da geçen seneki takımın devamı olarak uyumlu bir takım. 21 yabancı, 4-5 milli oyuncuları var. İyi bir kadro yapıları var. Dinamik bir takım, kompakt oynuyorlar. İlginç bir takım. Kendi oyunlarını oynamaya çalışıyorlar. Savunmada da iyi kapanıp, kazandığı toplarla hızlı çıkan bir takım. Biz de kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Zaten her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ligde kayıp puanlarımız var. Konferans Ligi’nde ilk maçta daha üstün oyunumuz olmasına rağmen berabere kaldığımız bir maç. Dolayısıyla yarınki maç çok önem arz ediyor. Bizim de iyi oyuna ve kazanmaya ihtiyacımız var. Yarın da böyle olacağını düşünüyorum. Grupta sonra oynayacağımız 3 maçta, liderlik savaşı verilecek. O yüzden bu maçı kazanmalıyız."

Güneş, takımdaki eksikler hakkında da bilgi verdi.

“Dün idmanın son bölümünde Fernandes’in bileği döndü. O yarın ve pazar günü bizimle olmayacak. Rebic dün idmana katıldı, onda sorun yok. Mert Günok da yarın bizimle olmayacak."

“Bu zor dönemi taraftarla beraber atlatacağımızı düşünüyorum”

Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor ve Adana Demirspor mağlubiyetlerine de değindi.

“Takım olarak kaybettiğimiz puanlar sebebiyle direncimizi kaybeden takım olamayız. Bunu maç içerisinde bölüm bölüm yaşayan takım olarak bunu doğru bulmuyoruz. Ayağa kalkacak bir takımız. Bunu gösterecek gücümüz var. Zaman zaman taraftarımızın da psikolojik direncinin kaybettiğini hissediyorum. Trabzonspor ve Adana Demirspor maçında çok gol yiyerek kaybettik. Gole kadar normal giden, golden sonra dağılan bir takım, bizim oyunumuz değil. Taraftarın beklediği coşkulu, maç kazanan takımı göstermek zorundayız. Oynayan oynamayan oyuncuları da kazanmak zorundayız. Performans dalgalanmalarını da görüyoruz. Bu zor dönemi taraftarla beraber, kendi içimizde konuşarak, inanarak atlatacağımızı düşünüyorum. Daha güçlü, daha mutlu olmak istiyorsak daha çok çalışacağız."

“Oyun olarak ezildiğimiz maç, Brugge maçıdır”

Son haftalarda az şut attıklarının hatırlatılması üzerine siyah-beyazlıların teknik direktörü, “Trabzonspor ve Adana’da önde oynadık ama rakip geldi, gol yedik. Oyun olarak ezildiğimiz maç, Brugge maçıdır. Onun haricinde maçlar, rakibin bize savunma yaparak kazandığı maçlardır. Şuttan çok rakibin çıkışlarında temaslı oynamamamız, en büyük eksiğimiz. Son müsabakada onu oynatmamaya çalışırken, pozisyonlar bulmamıza rağmen şut atmadık, kenardan gelerek gol atmaya çalıştık. Oyuncuların fiziksel ve zihinsel maç içerişindeki dalgalanmaları oyunu etkileyebilir. İçeride daha etkiliyiz. Dış sahada daha agresif ve temaslı oyunumuz yoktu. Bunları etkileyen de sık sık seyahatlerimiz. Sadece 3 günde maç olarak düşünmeyin. Seyahat, uyku düzenlerinin bozulması ve yenilgilerin verdiği üzüntüler var. Brugge maçında daha dirençli oynamaya çalışmamıza rağmen, ikinci yarı çok pozisyonlar verdik” cümlelerine yer verdi. “Onana dalgalanmalar yaşadı” Yeni transferlerden Onana’nın form durumuyla alakalı da Güneş, “Onana’yı kesiciliğiyle öne çıkan bir oyuncu olarak düşündük. Uyum dönemi oldu. Dalgalanmalar yaşadı. Açığımızı kapamada eksiler gördük. Genç bir oyuncu olarak çalışmaya devam ediyor. Yok olacak bir oyuncu değil, oynayacağını düşünüyorum. Dışladığımız bir oyuncu değil, olumsuz düşüncemiz yok.” dedi.

“Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum”

Beşiktaş’ın 29 yaşındaki savunmacısı Eric Bailly ise kendini iyi hissettiğini belirtti.

“Takım halinde iyi idmanlar yapıyoruz. Formda olduğumu düşünüyorum. Bana da dikkat ediliyor. Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum.”

“Önemli olan gruplardan çıkmak”

Fildişi Sahili futbolcu, Konferans Ligi’ndeki hedeflerinden de bahsetti.

“Kupada adım adım gitmeyi planlıyoruz. Önemli olan gruplardan çıkmak ama hedefimiz yarınki maç. Yarınki maçtan da galibiyet hedefliyoruz."