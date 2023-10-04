Mattia Croci-Torti: İyi bir takımım var, cesaretli oynayacağız

İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Torti, beraberlikle başladıkları grup aşamalarında pozitif şekilde devam etmek istediklerini belirtti.

“Biz beraberlikle başladık. Bu pozitif gidişatı devam ettirmek istiyoruz. Zor bir maç olacak. İyi bir rakibimiz var. Güzel bir statları var. İyi bir sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.”

“İyi bir takımım var, cesaretli oynayacağız”

Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş karşısında cesaretli bir oyun sergilemek istediklerini vurguladı.

“Kariyerimdeki önemli maçlardan biri ama daha önce Kiev ve Bükreş ile önemli maçlar yaptık. Şahsi bir duygu benim için. 3 puan için sahaya çıkacağız. İyi bir takımım var. Cesaretli oynayacağız. Benim açımdan da güzel maç olacağını düşünüyorum ve takımıma güveniyorum."

“Beşiktaş oyun içinde sık sık taktik değiştiren bir takım”

Croci-Torti, Beşiktaş’ın oyun içinde sık sık taktik değiştirebilmesinin kendileri için zorlayacağı söyledi.

“Beşiktaş’ın değişik taktikler uygulayan bir takım olduğunu biliyoruz. Çok iyi oyuncuları var. Aboubakar ve diğer oyuncuları da sayabilirim. Önemle baktığım konu oyun içinde sık sık taktik değiştiren bir takım. Bunun için de zor maç olacağını düşünüyorum."

Torti, birçok maçta rotasyon yaptıklarını Beşiktaş karşısında ise oynatmadıkları oyunculara forma şansı vereceklerini sözlerine ekledi.

“Beşiktaş ve Club Brugge gibi zor takımların olduğu zor bir gruptayız”

Croci-Torti, D Grubu'ndan çıkma şansları hakkında yöneltilen soruya ise, “Maç maç ilerlemeyi düşünüyoruz. Beşiktaş ve Brugge gibi zor takımların bulunduğu zor bir gruptayız. Önümüzde 90 dakika var. En iyi şekilde değerlendirmek durumundayız. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bütçe olarak çok zengin bir durumda olmamamıza rağmen birçok şey başarabilecek takım olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki maça bakacağız.” cevabını verdi.

"Takım arkadaşlarımın bu akşamdan hazır olmalarını bekliyorum”

Lugano’nun İsviçreli forveti Renato Steffen de takım arkadaşlarıyla konuşarak onlara büyük atmosferlerden bahsettiğinin altını çizdi.

“Arkadaşlarımla konuşarak yardım etmek istiyorum. Tecrübeli olmasalar bile herkesin bireysel bir sorumluluğu var. Eninde sonunda bu bir futbol maçı. Belki İsviçre’den daha fazla seyirci olacak ama bu akşamdan hazır olmalarını bekliyorum."

Beşiktaş gibi zor bir takıma karşı oynayacak olmaları ile ilgili ise futbolcuların zor rakiplere karşı oynamaktan zevk aldığını aktardı.