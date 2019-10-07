A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mercedes-Benz Türk ile 23 yıl önceki anlaşmadan sonra büyük organizasyonlarda yer alındığını hatırlattı.

Zamanın hızlı geçtiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Heyecanımız aynı. Mercedes hayranlığı eskiden de bizde vardı. Amblemi bizim için çok önemli. Hep sorardık ne anlama geliyor diye. Yıldızlı amblemi; havada, karada, denizde her yerde varız demek. Biz de her yerde olmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz. Türkiye bizden bunu bekliyor. Biz bir aileyiz, birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

Beşiktaşlı milli oyuncu Dorukhan Toköz'ün sakatlığına da değinen Güneş, "Maalesef dünkü sakatlığı nedeniyle Dorukhan aramızda yok. Abdülkadir Ömür, Hasan Ali Kaldırım, Emre Kılınç gibi arkadaşlar da yok. Sakatlık bu işin içerisinde var ve hepsi geçecek. İşinizi iyi yapıp sorumluluk aldığınızda, onun mutluluğu hiçbir şeyde yok. Tüm Türkiye sizden başarı bekliyor. Nerede olursa olsun üstün oyunumuzu gösterip maçı kazanmak ve mutlaka Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. 2020'de, 2022'de... Daha sonra siz devam edersiniz" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: TRT SPOR