Spor
Olympiakos'ta Blatt dönemi sona erdi07 Ekim 2019 Pazartesi 12:47 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 12:56
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi ekiplerinden Olympiakos, koç David Blatt ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'ne farklı Asvel mağlubiyetiyle başlayan Yunan temsilcisi, Birleşik Amerikalı koçla yollarını ayırdı.
Geçen sezon Olympiakos'un başına geçen Blatt, Avrupa Ligi'nde play-off etabına kalamamaları sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu.
2014'te Maccabi ile Türk Hava Yolları Avrupa Ligi, 2018'de Darüşşafaka ile Eurocup'ı kazanan David Blatt, 2007 Avrupa Şampiyonası'nda Rusya'yı şampiyonluğa taşımıştı.
60 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz aylarda MS hastalığıyla mücadele ettiğini açıklamıştı.
Kaynak: TRT SPOR