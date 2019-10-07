Anadolu takımlarının golcüleri göz kamaştırıyor. 3 büyükler gol sıkıntısı çekerken, Anadolu kulüpleri isabetli transferleriyle dikkat çekiyor.

Süper Lig'in en golcü oyuncusu Adis Jahovic

Gol krallığı yarışının ilk 6 basamağında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’dan futbolcu yok.

Süper Lig’in en golcü oyuncusu BTC Türk Yeni Malatyaspor’dan Adis Jahovic.

Kuzey Makedonyalı oyuncu, 7 maçta 7 golle sezona harika bir başlangıç yaptı.

Aytemiz Alanyasporlu Papis Cisse de takımını, golleriyle tarihinde ilk kez liderlik koltuğuna oturttu.

Geçen sezon 16 gol atan Senegalli oyuncu, bu sezona da 6 golle başladı.

Medipol Başakşehir’in yeni transferi Enzo Crivelli de Süper Lig'e hızlı giriş yaptı.

Fransız oyuncu, 6 maçta 5 golle gelecek için umut verdi.

Trabzonsporlu Alexander Sörloth de beklentileri karşıladı.

Norveçli golcü, 7 maçta 4 golle bordo mavili camianın beğenisini kazandı.

Ligin yeni ekibi Gazişehir de golcü transferinde hedefine ulaştı.

Gaziantep ekibinin Ganalı oyuncusu Patrick Twumasi, 6 maçta attığı 4 golle dikkat çekti.

İttifak Holding Konyasporlu Faruk Miya da lige fırtına gibi başladı.

Sadece 3 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Ugandalı oyuncu, 4 golle isabetli bir transfer olduğunu gösterdi.

Gol krallığının ilk altı sırasında yer alan 4 oyuncunun da Türkiye’de ilk sezonunda bu başarıyı yakalaması dikkat çekti.

Kaynak: TRT SPOR