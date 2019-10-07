En çok gol atan futbolcular Anadolu takımlarında07 Ekim 2019 Pazartesi 12:37 - Son Güncelleme 07 Ekim 2019 Pazartesi 12:52
Süper Lig’de gol krallığı yarışında Anadolu rüzgarı esiyor. Cemil Usta sezonunun en çok gol atan 6 oyuncusu, Anadolu takımlarında forma giyiyor.
Anadolu takımlarının golcüleri göz kamaştırıyor. 3 büyükler gol sıkıntısı çekerken, Anadolu kulüpleri isabetli transferleriyle dikkat çekiyor.
Süper Lig'in en golcü oyuncusu Adis Jahovic
Gol krallığı yarışının ilk 6 basamağında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’dan futbolcu yok.
Süper Lig’in en golcü oyuncusu BTC Türk Yeni Malatyaspor’dan Adis Jahovic.
Kuzey Makedonyalı oyuncu, 7 maçta 7 golle sezona harika bir başlangıç yaptı.
Aytemiz Alanyasporlu Papis Cisse de takımını, golleriyle tarihinde ilk kez liderlik koltuğuna oturttu.
Geçen sezon 16 gol atan Senegalli oyuncu, bu sezona da 6 golle başladı.
Medipol Başakşehir’in yeni transferi Enzo Crivelli de Süper Lig'e hızlı giriş yaptı.
Fransız oyuncu, 6 maçta 5 golle gelecek için umut verdi.
Trabzonsporlu Alexander Sörloth de beklentileri karşıladı.
Norveçli golcü, 7 maçta 4 golle bordo mavili camianın beğenisini kazandı.
Ligin yeni ekibi Gazişehir de golcü transferinde hedefine ulaştı.
Gaziantep ekibinin Ganalı oyuncusu Patrick Twumasi, 6 maçta attığı 4 golle dikkat çekti.
İttifak Holding Konyasporlu Faruk Miya da lige fırtına gibi başladı.
Sadece 3 maçta ilk 11'de sahaya çıkan Ugandalı oyuncu, 4 golle isabetli bir transfer olduğunu gösterdi.
Gol krallığının ilk altı sırasında yer alan 4 oyuncunun da Türkiye’de ilk sezonunda bu başarıyı yakalaması dikkat çekti.
Kaynak: TRT SPOR