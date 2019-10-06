Trabzonspor ikinci yarı bulduğu gollerle Karadeniz derbisinden 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Abdullah Durak, Diomande, Boldrin, Oğulcan Çağlayan, Samudio

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Novak (Dk. 31 Doğan Erdoğan), Obi Mikel, Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth

Gol: Dk. 23 Melnjak (Çaykur Rizespor), Dk. 73 Sörloth, Dk. 90 Sörloth (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Obi Mikel, Dk. 14 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor), Dk. 14 Chatziisaias, Dk. 33 Diomande (Çaykur Rizespor)

Önemli Anlar

6. dakikada sağdan ceza sahası içerisine giren Sörloth'un yerden ortasında, penaltı noktasında Nwakaeme'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çelmeyi başardı.

23. dakikada Abdullah Durak'ın ara pasında ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Melnjak'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

40. dakikada defansın arkasına sarkan Samudio'nun sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

45+2. dakikada Sosa'nın ceza sahası içine girdikten sonra yerden pasında Nwakaeme'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan filelere gitmekte olan topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı.

50' - Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Sosa hemen gerideki Abdulkadir Parmak'ı topla buluşturdu. Abdulkadir'in müsait durumda yaptığı vuruş az farkla dışarı gitti.

57' - Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta Çaykur Rizesporlu futbolculardan kafa vuruşu geldi ama kaleci Uğurcan Çakır sağına uzanarak harika bir kurtarışa imza attı.

60' - Savunmanın arkasına atılan uzun topta Oğulcan Çağlayan kaleciyle karşı karşıya kaldı ama vuruşunda Uğur Çakır yine gole izin vermedi.

71' - Trabzonspor savunmasının bıraktığı boşluğu Samudio değerlendirdi. Sağ taraftan topu süratle rakip ceza sahasına taşıyan Samudio arka direkteki Oğulcan'ı düşündü ancak Pereira son anda araya girerek rakibine gol vuruşu yapma şansı tanımadı.

73' - Sturridge'in sağ kanattan ayağının içiyle yaptığı ortada savunmanın arkasına sarkan Sörloth güzel bir kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi.

81' - Son çizgiden gelen pası ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Oğulcan Çağlayan havalanan topa sert bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

87' - Kaleye çok uzak bir mesafede topla buluşan Sturridge sol ayağıyla etkili bir vuruş yaptı ama top üst direğe çarpıp oyun alanını terketti.

90' - Uğurcan Çakır'ın kullandığı uzun vuruşta Sörloth topu kafayla indirdi. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Nwakaeme yakın köşeye yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

Hakem karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu: Çaykur Rizespor 1-2 Trabzonspor.

"Esila'ya kalp arıyoruz" pankartı

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören minik Çaykur Rizespor taraftarı Esila Tüfekçi için Çaykur Rizespor taraftarlarları maçta "Bugün bütün kötülükleri unutun. Esila'ya kalp arıyoruz." yazılı pankart açtı.

Kaynak: AA