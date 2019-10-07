Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Juventus, Almanya'da Borussia Mönchengladbach, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Lider Liverpool, sahasında Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City'yi ağırladı. Rakibini 2-1 yenen ve 8'de 8 yapan Liverpool, ligdeki galibiyet serisini 17, yenilmezlik serisini ise 25 karşılaşmaya çıkardı.

Liverpool, ligde 3 maçtan daha galibiyetle ayrılması halinde 1960-1961 sezonuna 11 galibiyetle başlayan Tottenham'ın İngiltere ligi rekorunu kıracak.

Son şampiyon Manchester City, sahasında Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolverhampton Wanderers'a 2-0 yenilerek bu sezon ikinci mağlubiyetini aldı.

Sahasında Bournemouth'u 1-0 yenen Arsenal ise üçüncü sıraya yükseldi.

Premier Lig'in 8. haftasının ardından 24 puana ulaşan Liverpool, Manchester City'nin 8 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 15 puanla Arsenal, 14'er puanla Leicester City, Chelsea ve Crystal Palace izledi.

La Liga

Geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Zinedine Zidane yönetimindeki Real Madrid, sahasında Granada'yı 4-2 yenerek, 18 puanla zirvedeki yerini korudu.

Nou Camp Stadı'nda ağırladığı Sevilla'yı 4-0'lık skorla geçen ve üst üste üçüncü galibiyetini alan Barcelona, puan cetvelinde ikinci sıraya yerleşti.

Valladolid deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Atletico Madrid ise 15 puanla, Real Madrid ve Barcelona'ya takip ediyor.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi grubundaki rakibi Getafe ise Real Sociedad deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Serie A

Zirveyi ilgilendiren haftanın en önemli maçında son 8 yılın şampiyonu Juventus, deplasmanda Inter'i 2-1 yenerek liderliği rakibinden devraldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında bu sezon ilk yenilgisini alan Antonio Conte yönetimindeki Inter, Juventus karşısında da ligde ilk kez sahadan puansız ayrıldı.

Zirve yarışında yer alan Atalanta, Lecce'yi sahasında 3-1 yendi ve 16 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Roma ise sahasında Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

Serie A'nın 7. haftasını 19 puanla Juventus lider tamamlarken, siyah-beyazlı ekibi 18 puanla Inter, 16 puanla Atalanta, 13 puanla Napoli ve 12 puanla Roma takip etti.

Bundesliga

UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta yer alan Borussia Mönchengladbach, sahasında Augsburg'u 5-1 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu.

Sahasında Union Berlin'i tek golle mağlup eden Wolfsburg puan cetvelinde ikinci sıraya yerleşirken, son şampiyon Bayern Münih deplasmanda Hoffenheim'a 2-1 yenildi ve bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04, sahasında Köln ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 7. haftası sonunda 16 puan toplayan Borussia Mönchengladbach'i, 15 puanla Wolfsburg, 14'er puanla da Bayern Münih, Leipzig, Freiburg, Schalke 04 ve Bayer Leverkusen izledi.

Ligue 1

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden PSG, sahasında Angers'i 4-0 yendi.

Nice'i 1-0'lık skorla geçen Nantes ikinci sıraya yükselirken, Yusuf Yazıcı'nın ikinci yarıda oyuna girdiği maçta Lille, sahasında Nimes ile 2-2 berabere kalarak son dört haftada üçüncü beraberliğini elde etti.

Ligue 1'de 9. haftanın ardından puanını 21'e çıkaran PSG, liderliğini sürdürdü. Nantes 19, Angers 16, Bordeaux ve Lille 15 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

Kaynak: AA