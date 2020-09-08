Haber Giriş: Kaynak: DHA
Selim Ay Rizespor'a imza attı
Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Konyaspor’da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Selim Ay, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşme imzaladı. Selim Ay’a Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz" denildi.
Geçtiğimiz sezonu İttifak Holding Konyaspor'da geçiren Selim Ay, 16'sı Süper Lig olmak üzere toplam 17 maçta görev aldı.
Etiketler: çaykur rizespor selim ay transferSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 16:56
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