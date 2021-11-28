Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan amatör futbolcu Çelebi'yi takım arkadaşları unutmadı.

Karabük 1. Amatör Ligi B Grubu temsilcisi Bahçelievlerspor'un oyuncuları, Demir Çelikspor ile yapacakları 2. hafta maçına "Seni yaşatacak neler var neler Eray Çelebi" yazılı pankartla çıktı.

Taraftarlar da bu sırada "Çelebi'yi unutma, unutturmayacağız" şeklinde tezahürat yaptı.