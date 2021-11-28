Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burnley-Tottenham maçına kar engeli
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasındaki Burnley-Tottenham maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Burnley şehrinde yer alan Turf Moor Stadı'nda oynanacak maçın başlamasına 1 saatten az kala, erteleme kararı alındı.
Bu maç öncesi Premier Lig'de Tottenham, oynadığı 12 maç sonunda 19 puanla 7. sırada yer alırken, Burney ise 9 puanla düşme hattında 18. sırada bulunuyor.
Etiketler: Premier Lig
Son Haberler
- 16:57
- 17:01
- 16:43
- 17:01
- 17:03
Sıradaki Haber
Kocaelispor Mustafa Reşit Akçay'la yola devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz