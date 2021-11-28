Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Sivas ekibi maçtan 4-0 galip ayrılarak 6 maç sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Sivasspor'a galiibyeti getiren goller 22. dakikada penaltıdan Pedro Henrique, 43., 48. ve 86. dakikalarda Yatabare'den geldi.

Bu sonuçla ligde 6 hafta sonra kazanan Sivasspor puanını 16'ya çıkardı. Hatayspor ise haftayı 26 puanla kapattı.

Atakaş Hatayspor'da 54. dakikada Ruben Ribeiro kırmızı kart gördü.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak defanstan döndü. Pozisyonu takip eden Kerem Atakan Kesgin'in vuruşu etkisiz olunca top kalecide kaldı.

5. dakikada Sivasspor soldan korner kullandı. Altıpasın önünde Caner Osmanpaşa'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta gitti.

15. dakikada rakip defansın hatasından yararlanıp topu önüne alan Henrique, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci topu kornere çeldi.

GOL - 22. dakikada Gradel'in ceza alanında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Henrique, takımını öne geçirdi. 1-0.

31. dakikada Sivasspor yine tehlikeli geldi. Rakip ceza alanında topla buluşan Yatabare, müsait durumdaki arkadaşı Kerem Atakan Kesgin'i gördü. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndükten sonra defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 43. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Gradel'in pasında ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada Sivasspor farkı 3'e çıkardı. Gradel'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde Yatabare'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0.

60. dakikada Gradel, sağ kanattaki arkadaşı Henrique'yi gördü. Bu futbolcunun ortasında defans son anda kafayla topu uzaklaştırdı.

63. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan rakip ceza sahasına kestiği top ön direkten sekti. Pozisyonu takip eden Gradel'in vuruşunda meşin yuvarlak bu kez üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

[Fotoğraf: AA]

83. dakikada Atakaş Hatayspor tehlikeli geldi. Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ kanattan ortasında rakip defans son anda topu kafayla uzaklaştırdı.

GOL - 86. dakikada ev sahibi ekip farkı 4'e çıkardı. Gradel'in sağ kanattan ceza alanı içine yerden gönderdiği topa ayağını koyan Yatabare, kendisinin 3. takımının 4. golünü filelerle buluşturdu. 4-0.

Karşılaşma Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Gökhan Barcın

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Samba Camara, Goutas, Caner Osmanpaşa, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 82 Azubuike), Ulvestad (Dk. 72 Hakan Arslan), Fajr (90+1 Özkan Yiğiter), Gradel, Henrique (Dk. 72 Kayode), Yatabare (90+1 Muhammed Emin Ergin)

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz (Dk. 46 Falette), Adekugbe, Boudjemaa (Dk. 46 Muhammed Mert), Ribeiro, El Kaabi (Dk. 66 Sackey), Traore (Dk. 87 Kamara), Lobjanidze (Dk. 66 Saint Louis), Diouf

Goller: Dk. 22 Henrique (Penaltıdan), Dk. 43, 48 ve 86 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 54 Ribeiro (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 45 Boudjemaa (Atakaş Hatayspor), Dk. 67 Henrique (Demir Grup Sivasspor)