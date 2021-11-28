Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Fırat Aydunus yönetti.

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Caulker, 52. dakikada Muhammet Demir ve 86. dakikada Joao Figueiredo ağlarla buluşturdu.

Konyaspor'un gollerini ise 6. dakikada Guilherme ile 72. dakikada Cikalleshi attı.

Bu sonuçla Gaziantep FK 18 puana yükseldi. Son dört maçını kazanan İttifak Holding Konyaspor ise bu mağlubiyetle 26 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Skubic'in kale alanına gönderdiği topa M'Poku hareketlenmek isterken yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, VAR monitöründen pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Guilherme'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

9. dakikada Kitsiou'nun ön direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir vurdu, top direkten döndü.

GOL - 17. dakikada Gaziantep FK, eşitliği sağladı. Serbest vuruşu kullanan Maxim'in ön direğe gönderdiği topu Caulker kafayla filelere gönderdi. 1-1

31. dakikada Maxim ceza sahasına girerken topu solundaki Dicko'nun önüne bıraktı. Dicko'nun şutunda top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 48. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası çaprazından sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

GOL - 51. dakikada Gaziantep FK, öne geçti. Maxim topu sağ kanattan bindiren Hamza Mendyl'ın önüne bıraktı. Çizgiye inen Hamza Mendyl'ın kale alanına çevirdiği topu Muhammet filelere gönderdi. 2-1

56. dakikada sağ çizgiye yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Maxim'in kale alanına gönderdiği topu Gaziantep FK savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Doğan Erdoğan'ın şutunda top auta gitti.

70. dakikada sol kanatta topla buluşan Dicko topu ceza sahasını çaprazdan gören Maxim'in önüne bıraktı. Maxim, topu Recep Niyaz'a verdi. Recep'in şutunda top auta gitti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 71. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Cikalleshi, soldan topla birlikte içeriye doğru kat ederek şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. Golün ardından yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR kontrolünün ardından gol geçerli sayıldı. 2-2

84. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu, Endri Çekiçi'den önce araya giren Djilobodji kornere gönderdi.

GOL - 85. dakikada Gaziantep FK, bir kez daha öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Hamza Mendyl rakibinden sıyrılarak çizgiye indi ve topu bekletmeden kale alanına çevirdi. Kale alanında topu önünde bulan Figueiredo'nun vuruşunda top filelere gitti. 3-2

90+1. dakikada sol kanattan Sagal topla birlikte rakip ceza sahasına kadar sokularak şutunu attı. Savunmadan dönen top Maxim'de kaldı. Maxim'in sert şutunda top auta gitti.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Kalyon

Hakemler: Fırat Aydınus, Samet Çiçek, Mehmet Emin Tuğral

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Muhammet Demir (Dk. 81 Angelo Sagal), Ertuğrul Ersoy, Recep Niyaz (Dk. 90 Furkan Soyalp), Doğan Erdoğan (Dk. 73 Oğuz Ceylan), Hamza Mendyl (Dk.90 Halil İbrahim Pehlivan), Maxim, Caulker, Kitsiou, Dicko (Dk. 73 Joao Figueiredo).

İttifak Holding Konyaspor: İbrahim Sehic, Adil Demirbağ, Anicic, Bytyqi, Serdar Gürler (Dk. 88 Konrad Michalak), Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 62 Endri Çekiçi), Cikalleshi (Dk. 79 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic, M'Poku (Dk. 79 Ahmed Hassan), Skubic (Dk. 62 Barış Yardımcı).

Goller: Dk. 6 Guilherme, Dk. 72 Sokol Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor, Dk. 17 Caulker, Dk. 52 Muhammet Demir, Dk. 86 Joao Figueiredo (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk.4 Djilobodji, Dk. 25 Günay Güvenç, Dk 90+1 Stelios Kitsiou (Gaziantep FK), Dk. 40 M'Poku, Dk. 57 Adil Demirbağ, Dk. 70 Marin Anicic (İttifak Holding Konyaspor)

Erol Bulut: Hak ettiğimiz 3 puan olduğunu düşünüyorum

[Fotoğraf: DHA]

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün iki takımın gerçekten taraftar açısından güzel bir futbol olduğunu düşündüklerini belirtti.

"Göze hoş gelen pozisyon ve oyun vardı. Ben futbolcularımı tebrik ediyorum. Geçen hafta Trabzonspor maçında oynadığımız futbol ve gösterdiğimiz performans bugünkü maçta da ona yakın performans gösterdik. İyi oynayarak pozisyonlarımızı daha iyi değerlendirerek bugün 3 puanı aldık. Hak ettiğimiz 3 puan olduğunu düşünüyorum. Takım ve futbolcularımı tebrik ediyorum. Yolumuza inşallah bu şekilde devam edeceğiz."

İlhan Palut: Bunu bir yol kazası olarak değerlendireceğiz

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk dakikalarında golü bulmalarının kendileri için büyük avantaj olduğunu belirtti.

"Daha sonra topa da hakim olduk ve geniş alanlar bizi bekliyordu, maçın devamında ama Gaziantep golün cevabını erken verdi. Duran toplardan etkili bir rakip olduğunu biliyorduk ama maalesef o anda stoperimiz Adil'in sakatlık nedeniyle kenarda olması sırasında istediğimiz defansif organizasyonu sağlamamızı engellediler ve bu şekilde beraberliğe geldi oyun."

[Fotoğraf: DHA]

Palut, oyunun kontrolünün Konyaspor'da olduğunu kaydetti.

"Rakibimize oyunumuzu kabul ettirdik ama bugün eksiğimiz, bir ceza sahası etkinliğini yeterince destekleyememek. İkincisi özellikle ikinci yarı bir birinin kopyası iki gol yememiz oldu. Tabii ki golleri nasıl takım olarak atıyorsak, yediğimiz gollerde de takım olarak yiyoruz. Onun için belli mevkilerle ya da defansla alakalı olarak ele almıyorum. Genel manada en azından futbol olarak burada puanı hak etmiştik. Futbolda bunlar var. Gaziantep takımını kutluyorum. Biz de bunu bir yol kazası olarak değerlendireceğiz. Paniklemeyeceğiz ve takımla beraber doğru bildiğimiz yolda çalışmaya devam edeceğiz."