İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 80 kulüpten 225'i kadın toplam 512 sporcu katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Şampiyonada klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, kadınlarda ise Gülnaz Büşranur Çoşkun birinci olurken, klasik yay genç erkeklerde Efe Gürkan Maraş, genç kadınlarda Ceren Koçur şampiyon oldu.

[Fotoğraf: AA]

Makaralı yay erkeklerde Furkan Dernekli, kadınlarda ise Gizem Elmaağaçlı birinci oldu. Makaralı yay genç erkeklerde ise Yakup Yıldız, kadınlarda Efdal Hatice Köse şampiyon oldu.

[Fotoğraf: AA]