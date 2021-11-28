Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 15:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Salon Okçuluk Federasyon Kupası sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Okçuluk Federasyonunun düzenlediği Salon Okçuluk Federasyon Kupası sona erdi.
İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 80 kulüpten 225'i kadın toplam 512 sporcu katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Şampiyonada klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, kadınlarda ise Gülnaz Büşranur Çoşkun birinci olurken, klasik yay genç erkeklerde Efe Gürkan Maraş, genç kadınlarda Ceren Koçur şampiyon oldu.
[Fotoğraf: AA]
Makaralı yay erkeklerde Furkan Dernekli, kadınlarda ise Gizem Elmaağaçlı birinci oldu. Makaralı yay genç erkeklerde ise Yakup Yıldız, kadınlarda Efdal Hatice Köse şampiyon oldu.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Mete Gazoz
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