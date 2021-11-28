Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayımlanacak.

Ligde 10'ar karşılaşma yapan iki takımdan Fenerbahçe Opet, 9 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 26 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Eczacıbaşı Dynavit ise 8 galibiyet, 2 yenilgi 25 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki takım da ligde oynadıkları son maçı galibiyetle noktaladı. Fenerbahçe Opet, Yeşilyurt'u 3-0 mağlup ederken, Eczacıbaşı Dynavit ise Mert Grup Sigorta'yı aynı skorla geçti.