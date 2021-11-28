VavaCars Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Trabzonspor'u ağırladı. Müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetti.

Trabzonspor, şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bıraktı. Bordo mavililer, ligde üst üste yedinci galibiyetini alarak 36 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

Lidere 3 puanı getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Jorge Djaniny ile 62. dakikada Abdülkadir Ömür ağlarla buluşturdu.

Genç İtalyan teknik adam Francesco Farioli yönetiminde iyi bir performans sergileyen VavaCars Fatih Karagümrük, ligde dördüncü yenilgisini aldı. Fatih Karagümrük 22 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Ligde 265 gündür kaybetmiyor

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 265 gündür mağlubiyet yüzü görmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmayla 16 galibiyet, 11 beraberlik elde ederek yenilmezlik serisini 26 maça çıkarttı.

Avcı'nın deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 24 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI - 15. dakikada Trabzonspor, penaltı kazandı. Hamsik'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Djaniny, Luckassen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonda hakem Cüneyt Çakır korner kararı verdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasındaki Özgüç Türkalp'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

16. dakikada Djaniny'nin kullandığı penaltıda kaleci Viviano sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Yeniden yapılan VAR incelemesinde Viviano'nun çizgiyi erken terk ettiği tespit edildi ve penaltı tekrarlatıldı.

GOL - 17. dakikada bir kez daha topun başına geçen Djaniny, bu kez fileleri havalandırdı. 0-1.

31. dakikada Balkovec'in hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin plase vuruşunda top ters kanattan az farkla auta gitti.

[Fotoğraf: AA]

45+2. dakikada bordo-mavili ekipte Nwakaeme, çizgi üzerinde boş kaleye topu gönderemedi. Hamsik'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Djaniny, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi.

Tecrübeli futbolcu, şut çekmek yerine pasını arka direkteki Nwakaeme'ye gönderdi. Nijeryalı oyuncu, kaleci Viviano'yu geçen topa direk dibinde vurdu ancak kaleye paralel giden meşin yuvarlak ters kanattan auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Caner Erkin'in savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Emre Mor, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta gitti.

52. dakikada ceza sahasında topla buluşan Djaniny'nin sol tarafa vermek istediği pasta top savunmadan sekerek sağ çaprazdaki Abdülkadir Ömür'ün önünde kaldı.

Bu oyuncunun uygun durumda vuruşunda top farklı şekilde auta giderken bordo-mavili ekip önemli bir fırsattan yararlanamadı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 62. dakikada Karadeniz temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası yayı önünde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün çıkardığı şutta, meşin yuvarlak kaleci Viviano'nun sağından ağlarla buluştu. 0-2.

Müsabaka Karadeniz temsilcisinin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cüneyt Çakır, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Serhat Ahmetoğlu (Dk. 64 Tunay Torun), Luckassen, Balkovec, Caner Erkin (Dk. 84 Baniya), Adnan Uğur (Dk. 72 Arveladze), Jimmy Durmaz, Emre Mor (Dk. 72 Salibur), Bertolacci, Karamoh (Dk. 72 Ahmed Musa), Pesic

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen (Dk. 73 Denswil), Siopis, Hamsik (Dk. 82 Abdulkadir Parmak), Djaniny (Dk. 61 Berat Özdemir), Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Yusuf Sarı), Nwakaeme (Dk. 82 Serkan Asan), Cornelius

Goller: Dk. 17 Djaniny (Penaltıdan), Dk. 62 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Abdülkadir Ömür, Dk. 45 Edgar (Trabzonspor), Dk. 45 Karamoh (VavaCars Fatih Karagümrük)