Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 15:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaelispor Mustafa Reşit Akçay'la yola devam edecek
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor'un kulüp başkanı Engin Koyun, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile devam edeceklerini bildirdi.
Kulüp Başkanı Engin Koyun, dün NasaDoge Menemenspor karşısında sahalarında aldıkları 2-1'lik yenilgi sonrası taraftarların teknik direktör Akçay'ı istifaya çağırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Sabırlı olunması durumunda devre arasını iyi yerde bitireceğiz"
Koyun, ligde her takımın birbirinden puan kazanabildiğini vurguladı.
"Sabırlı olunması durumunda devre arasını iyi yerde bitireceğiz. Teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay'la devam ediyoruz. Devre arasına kadar takımın yapısını bozmak istemiyoruz. Yeni takımız. Biraz sabretmemiz lazım. Sabredersek başaracağız."
Etiketler: Kocaeli
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