Selçuk İnan'dan Galatasaray açıklaması

Boğaziçi Üniversitesinin düzenlediği Spor Zirvesi'ne katılan Selçuk İnan, geçmişten bugüne kariyeriyle ilgili soruları yanıtlarken teknik direktörlükteki hedefleriyle ilgili açıklamalarda da bulundu.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak Kasımpaşa'da teknik adam olarak görev alan Selçuk İnan, lacivert-beyazlı ekibin başında Galatasaray deplasmanına çıktığı gün farklı duygular içinde olduğunu ifade etti.

"Nasip olur da oraya bizi layık görürlerse, bunu da yaşarız"

İnan, Galatasaray formasıyla 9 yıl futbolculuk 2 yıl da yardımcı antrenörlük yaptığını hatırlattı.

"Galatasaray maçına ilk çıktığımda yabancı gibi hissettim. Ben Galatasaray'dayken sol taraftaki kulübede olurdum, ilk kez sağ taraftaki kulübeye girmiştim, çok değişik hissetmiştim. Bu durum biraz burukluk oluşturdu. Ama bunu yaşadıktan sonra "Buraya tekrar gelip, bunu tekrar yaşamalıyım." diye düşündüm. Nasip olur da oraya bizi layık görürlerse, bunu da yaşarız."

Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerinde bir gün Fenerbahçe'den teklif gelmesi durumunda bu teklifi kabul edip etmeyeceği sorusunu yanıtladı.

"Benim hedefim Galatasaray'da hocalık yapmak ve teknik direktör olarak önemli bir kariyer sahibi olmak. Ama hiçbir zaman şu takımda hocalık yapmam diyemem. Fenerbahçe Stadı'nda futbolcuyken alkışlanmıştım. Hiçbir zaman 'Bu takımda çalışmam.' diye bir şey söylemem." cevabını verdi.

"2015 yılında Leicester City beni istemişti"

Futbolculuk kariyerinde en unutamadığı anın İzlanda'ya frikikten attığı gol olduğunu söyleyen Selçuk İnan, Galatasaray'da attığı gollerde yalnızca sarı-kırmızılı taraftarların sevindiğini ancak bu golde bütün Türkiye'nin sevindiğini ve bu anı unutamayacağını sözlerine ekledi.

Selçuk İnan, futbol oynadığı dönemde Avrupa'ya gitme hedefini gerçekleştiremediğini ve Galatasaray'ı bırakamadığını vurguladı.

"Bir ara Avrupa'ya gitmeyi düşündüm ama o dönem hocalarım ve yöneticilerim devam etmem gerektiğini söylediler. Ama antrenörlük kariyerimde bunu gerçekleştirmek istiyorum. Avrupa'da forma giymediğim için pişmanlık duymadım ama zaman zaman keşke gitseydim diyorum. Birçok kez fırsat geldi. 2014-2015 sezonunda 3 kupayı da kazanmıştık. O dönem zaten hepsini biz alıyorduk, 4. yıldızı takmıştık. O sene evlendim, İzlanda'ya golü de o sene atmıştım. O sene Leicester City beni istemişti. Gidip gitmemek konusunda çok düşündüm. Yeni evlenmiştim ve birçok şeyi değiştirmem gerekiyordu hayatımda. Hocalarım da gitmemi istemiyordu. Sonrasında 'Türkiye'nin en büyük kulübündeyim, takımın kaptanıyım, Leicester'a gidersem belki küme düşeriz' diye düşünmüştüm ama o sene Leicester şampiyon oldu."

"Futbolu erken bıraktığım için kendime kızıyorum"

Futbolu bırakması hakkında sorulan soruyu yanıtlayarak sözlerine devam eden Selçuk İnan, kariyerini erken noktaladığı konusunda kendisini hep eleştirdiğini ifade etti.

"Ostersunds maçından sonra çok üzüldüm, yaşananları kafaya çok taktım. O maçtan sonra taraftarın tepkisi fazla sürmüştü ve böyle bir karar aldım. Eşimle de bunu paylaştım. Ama tekrar o döneme dönsem, bunu yapmazdım. Futbolu erken bıraktığım için kendime kızıyorum. İnsanların gücü, taraftarın etkisi çok fazla. En nihayetinde bizim de insan olduğumuzu bilmeleri gerekiyor. Buna dayanamadım. O gün futbolu bırakmıştım. Çok daha üst seviyede şu andaki yaşıma kadar oynayabilirdim."

Genç teknik adam, faal teknik adamlardan Guardiola ve Roberto De Zerbi'yi beğendiğini de sözlerine ekledi.