Altay'da kümede kalma sevinci

Müsabaka sonunda orta saha yuvarlağında kenetlenerek diğer maçların sonuçlarını bekleyen siyah-beyazlılar, son düdüklerin ardından büyük sevinç yaşadı.

Altay Başkanı Ayhan Dündar, taraftarlara üçlü çektirerek coşkuya ortak oldu. İzmir ekibinde teknik direktör Tuna Üzümcü ve futbolcular da ligde kalmayı kutladı.

Ligde 37 puana ulaşan Altay, önümüzdeki haftayı bay geçip son hafta Tuzlaspor'u konuk edecek.

Siyah-beyazlılar son maçını kaybetse bile önümüzdeki hafta 34 puanlı Altınordu'nun 33 puanlı Erzurumspor'la evinde oynayacağı karşılaşmada hangi sonuç çıkarsa çıksın, iki takımdan birini sezon sonunda ikili averajda geride bırakacak.

Ligde küme düşen son takım Gençlerbirliği (34), Altınordu (34) ya da Erzurumspor (33) olacak.