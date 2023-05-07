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Spor
DHA 07.05.2023 19:12

Altay'da kümede kalma sevinci

Spor Toto 1. Lig'de evinde Altaş Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Altay, bitime 2 hafta kala kümede kalmayı garantiledi.

Altay'da kümede kalma sevinci
[Fotograf: DHA]

Müsabaka sonunda orta saha yuvarlağında kenetlenerek diğer maçların sonuçlarını bekleyen siyah-beyazlılar, son düdüklerin ardından büyük sevinç yaşadı.

Altay Başkanı Ayhan Dündar, taraftarlara üçlü çektirerek coşkuya ortak oldu. İzmir ekibinde teknik direktör Tuna Üzümcü ve futbolcular da ligde kalmayı kutladı.

Fotoğraf: AA

Ligde 37 puana ulaşan Altay, önümüzdeki haftayı bay geçip son hafta Tuzlaspor'u konuk edecek.

Siyah-beyazlılar son maçını kaybetse bile önümüzdeki hafta 34 puanlı Altınordu'nun 33 puanlı Erzurumspor'la evinde oynayacağı karşılaşmada hangi sonuç çıkarsa çıksın, iki takımdan birini sezon sonunda ikili averajda geride bırakacak.

Fotoğraf: AA

Ligde küme düşen son takım Gençlerbirliği (34), Altınordu (34) ya da Erzurumspor (33) olacak.

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