"Corendon Airlines Tahtalı Run To Sky" koşusu sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyona Türkiye, İngiltere, Almanya, Rusya, İtalya, Yunanistan ve İran başta olmak üzere 12 ülkeden yaklaşık 750 sporcu katıldı.

İki gün süren organizasyon kapsamındaki Berg Sky Race, Tahtalı Run to Sky ve KemeRun yarışlarında dereceye girenler belli oldu.

Organizasyonun ödül törenine, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve diğer yetkililer katıldı.

Organizasyondaki 3 yarışın erkekler ve kadınlar genel klasman dereceleri şöyle oluştu:

Berg Sky Race

Erkekler

1- Pavel Melnikov (9 saat 4 dakika 3 saniye)

2- Bahadır Ozan Singer (10 saat 9 dakika 10 saniye)

3- Alexander Tulpanov (10 saat 41 dakika 02 saniye)

Kadınlar

1- Olga Baranova (10 saat 15 dakika 26 saniye)

2- Victoria Melnikova (10 saat 53 dakika 22 saniye)

3- Yana Terenina (11 saat 46 dakika 57 saniye)

Tahtalı Run to Sky

Erkekler

1- Oğuzhan Emre Singer (3 saat 25 dakika 39 saniye)

2- Navil Shaimukhametov (3 saat 33 dakika 06 saniye)

3- Samet Uysal (3 saat 53 dakika 21 saniye)

Kadınlar

1- Emine Ögür (4 saat 40 dakika 36 saniye)

2- Rezeda Galyamova (4 saat 48 dakika 57 saniye)

3- Güngör Aktitiz (5 saat 13 dakika 31 saniye)

KemeRun

Erkekler

1- Mustafa Çınar (58 dakika 34 saniye)

2- Stanislav Igoshin (1 saat 5 dakika 37 saniye)

3. Timur Gazizov (1 saat 5 dakika 41 saniye)

Kadınlar

1- Olga Boldyreva (1 saat 22 dakika 6 saniye)

2- Tatiana Tsareva (1 saat 33 dakika 32 saniye)

3- Begüm Gönülçalan (1 saat 34 dakika 45 saniye)