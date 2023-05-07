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Spor
AA 07.05.2023 16:52

Sivas'ta düzenlenen Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi

Sivas'ta düzenlenen Mehmet Emin Alpak Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası tamamlandı.

Sivas'ta düzenlenen Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası sona erdi
[Fotograf: AA]

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde 4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 275 kadın ve 322 erkek sporcu katıldı.

Şampiyonada kadınlarda 207 puan toplayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor birinciliği, 205 puanla Kuyulu Sebil Spor Kulübü ikinciliği, 204 puanla Gaziantep Tunca Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Organizasyonda erkeklerde 249 puan toplayan Ankara ASKİ Spor Kulübü Türkiye şampiyonu oldu. Ankara Büyükşehir Belediyespor 207 puanla ikinci sırada, Ankaragücü ise 146 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Takımlara kupaları Federasyon Asbaşkanı Yasin Arslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Coşkun, Ali Özkan, Ebubekir Ayaz ve Genel Sekreter İsa Ayan tarafından verildi.

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