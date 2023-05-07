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Spor
AA 07.05.2023 16:32

Judoda milliler 7 madalya kazandı

Ümitler milliler, Avrupa Judo Kupası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Judoda milliler 7 madalya kazandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, Azerbaycan'ın Göygöl kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde milliler 2 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Ümit milliler, böylece toplamda 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalyayla ülke sıralamasında ikinciliği elde etti.

Organizasyonun son gününde kadınlar 63 kiloda Sinem Oruç, 70 kiloda Tuana Gülenay altın madalyaya uzandı. Erkekler 81 kiloda Emir Selim Arı, 90 kiloda Atilla Dinç gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 57 kiloda Hilal Akyıldız ve +70 kiloda Hayrun Nisa Ardıç ile erkekler 73 kiloda Yunus Yazgan üçüncülük kürsüsüne çıktı.


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