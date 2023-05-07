Çok Bulutlu 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 07.05.2023 19:06

Elazığ'ın modern stadında ilk düdük çaldı

Elazığ Stadı, TFF 3. Lig'in 32. haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor’un Entegre Solar Elazığspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşma ile kapılarını futbolseverlere açtı.

Elazığ'ın modern stadında ilk düdük çaldı
[Fotograf: AA]

18 bin 423 seyirci kapasiteli, UEFA standartlarına uygun modern stadyumun hizmete girdiği ilk maçta, TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Entegre Solar Elazığspor ile Karbel Karaköprü Belediyespor karşılaştı.

İlk yarıyı ev sahibi takım Entegre Solar Elazığspor'un 1-0 önde götürdüğü karşılaşma, misafir takım Karbel Karaköprü Belediyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Modern stadyumda oynanan ilk karşılaşmaya futbolseverler ilgi gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca kent merkezindeki Kültür Mahallesi'nde bulunan 52 dönüm alanda inşa edilen statta kütüphane, 9 cep salon, halter, bilardo, sabit bisiklet, tekvando, boks, güreş, badminton, havalı silahlar, basketbol ve voleybol gibi branşlarda spor yapılmasına olanak sağlayan çok amaçlı alanlar yer alırken, yanında 2 bin 650 kişi kapasiteli spor salonu, idari bina ile 480 araçlık açık ve kapalı otopark bulunuyor.

Serme çim uygulanan ve 16 farklı spor branşına hizmet edecek donanıma sahip statta 7 gün 24 saat sosyal ve sportif faaliyet uygulanabilecek.

ETİKETLER
Elazığ
Sıradaki Haber
Celtic 53. şampiyonluğuna ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:33
Adana'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı
17:54
Çin'de, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi
20:07
İzmir'de üzerine demir düşen işçi hayatını kaybetti
20:08
Kars'ta çıkan yangında 5 ev, ahır ve samanlıklar zarar gördü
17:08
Pakistan, Dışişleri Bakanı Zerdari'nin Hindistan'ı tehdit ettiği iddialarını reddetti
20:10
Yurt dışı ve gümrüklerde yaklaşık 1 milyon 600 bin seçmen oy kullandı
Maratonİzmir tamamlandı
Maratonİzmir tamamlandı
FOTO FOKUS
AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne yoğun ilgi
AK Parti'nin 'Büyük İstanbul Mitingi'ne yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ