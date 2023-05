Celtic 53. şampiyonluğuna ulaştı

Normal sezonu en yakın rakibi Rangers'ın 13 puan önünde lider bitiren Celtic, şampiyonluk grubu maçlarının ilk haftasında Hearts'a konuk oldu.

Hearts'tan Cochrane'in 45. dakikada kırmızı kart gördüğü karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Sahadan 3 puanla ayrılması halinde şampiyonluğu garantileyecek Celtic, Kyogo Furuhashi'nin 67 ve Oh Hyeon-gyu'nun 80. dakikadaki golleriyle maçı kazandı.

Celtic böylece İskoçya ligindeki peş peşe 2'nci, toplamda 53. şampiyonluğuna imza attı.

Glasgow kentinin bir diğer köklü kulübü Rangers, 55 şampiyonlukla İskoçya liginin en başarılı takımı unvanını elinde tutuyor.

CHAMPIONS AGAIN! OLÉ, OLÉ!



#CelticFC are crowned Back to Back Champions of Scotland



Congratulations to Ange Postecoglou and the Bhoys! pic.twitter.com/Y77vlVMBH9