Türk Hava Yolları (THY) Avrupa Ligi'nde sezonun geleceği belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan lig yönetimi, sezonun devam edip etmeyeceğine en geç 24 Mayıs tarihinde karar verileceğini açıkladı.

Sezona devam edilmesi halinde önce normal sezonun kalan 6 maçı oynanacak, ardından 8'li Final organizasyonuyla sezon tamamlanacak.

Şimdilik organizasyonun ev sahipliği için öne çıkan kent ise Selanik. Kentin belediye başkanı Konstantinos Zervas ve ekibi, Avrupa Ligi yetkilileri ile görüşerek bir sunum gerçekleştirdi.

Yunan yetkililer, Selanik'te bulunan Nick Galis ve PAOK Spor Salonları'nın kalan maçlara ev sahipliği yapabileceğini belirtti.

Selanik'te koronavirüs vakalarının düşmesi ve sağlık tesislerinin spor salonlarına yakın olması kenti bir adım öne çıkarıyor.

Belgrad, Kaunas ve normal şartlarda Dörtlü Final'e ev sahipliği yapması gereken Köln kenti de diğer adaylar arasında yer alıyor.

Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonunda sezon devam ederse kalan maçlar 4-26 Temmuz tarihlerinde oynanacak.