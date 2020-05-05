Genç futbolcular Türkiye'de istediği forma şansını bulamıyor. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, 2019 yılında 21 yaş altı oyuncuların forma giydiği süreleri araştırdı.

93 ülkenin en üst liginin incelendiği araştırmada Süper Lig, yüzde 3,7 ile gençlerin en az şans bulduğu lig oldu.

Slovakya yüzde 29'la 21 yaş altı futbolcuları en çok oynatan ülke oldu.

Avrupa'nın 5 büyük liginde gençlere en çok güvenen Fransa oldu ve bu oran yüzde 15 olarak gerçekleşti. İspanya'da 21 yaş altı oyuncuların fırsat bulma oranı yüzde 7'de kaldı.

Genç yetenekler Uruguay'da yüzde 21,2, Brezilya'da ise yüzde 11,1 oranında şans buldu.

Türkiye'de en ço şans veren takım Fenerbahçe

Süper Lig'de gençlere en çok değeri yüzde 10'luk oranla Fenerbahçe verdi. Sarı-lacivertli ekibi yüzde 9,9 ile Fraport TAV Antalyaspor ve yüzde 9,6 ile Trabzonspor takip etti.

Ankaragücü, Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ve Gaziantep Futbol kulübü ise 21 yaş altı oyunculara hiç şans vermedi.