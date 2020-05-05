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Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması
[Fotoğraf: AA]
Sarı kırmızılı takımdan yapılan açıklamada ''Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur." denildi.
Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz günlerde halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.
"Başkanımızın genel sağlık durumu iyi""
''Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır.''
Etiketler: mustafa cengiz GalatasaraySon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 15:12
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