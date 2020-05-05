Doping kullandığı gerekçesi ile spordan men edilen Çinli olimpiyat şampiyonu yüzücü Sun Yang, karara itiraz etti.

Çin'in olimpiyat tarihinde yüzme kategorisindeki ilk madalyasını kazanan 3 altın madalya sahibi Çinli yüzücü, doping testinden kaçması sebebiyle 8 yıl men cezası almıştı.

Sun Yang, 2018 Eylül ayında doping testine girmeyi reddetmişti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Dünya Anti-Doping Ajansı'nın (WADA), Sun Yang ile Uluslararası Yüzme Federasyonu'na karşı açtığı davada haklı bulunmuş ve sporcuya 8 yıl men cezası verilmişti.

Çinli yüzücü ise uygun test prosedürlerinin izlenmediği gerekçesi ile İsviçre Federal Mahkemesi'nde 29 Nisan'da temyize gitti.