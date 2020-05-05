Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
8 yıl ceza alan Sun Yang pes etmiyor
[Fotoğraf: Reuters]
8 yıl spordan men edilen Çinli olimpiyat şampiyonu yüzücü Sun Yang, 2020 Olimpiyatları için şartları zorlamaya devam ediyor.
Doping kullandığı gerekçesi ile spordan men edilen Çinli olimpiyat şampiyonu yüzücü Sun Yang, karara itiraz etti.
Çin'in olimpiyat tarihinde yüzme kategorisindeki ilk madalyasını kazanan 3 altın madalya sahibi Çinli yüzücü, doping testinden kaçması sebebiyle 8 yıl men cezası almıştı.
Sun Yang, 2018 Eylül ayında doping testine girmeyi reddetmişti.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Dünya Anti-Doping Ajansı'nın (WADA), Sun Yang ile Uluslararası Yüzme Federasyonu'na karşı açtığı davada haklı bulunmuş ve sporcuya 8 yıl men cezası verilmişti.
Çinli yüzücü ise uygun test prosedürlerinin izlenmediği gerekçesi ile İsviçre Federal Mahkemesi'nde 29 Nisan'da temyize gitti.
Etiketler: sun yangSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 15:20
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