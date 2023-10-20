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Spor
AA 20.10.2023 17:20

Samsunspor'da Gisdol'un ilk hedefi ideal 11'i oluşturmak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un yeni teknik direktörü Markus Gisdol, "İlk yapmak istediğim şey, sistemimize en uygun ilk 11 neyse onu oluşturmak." dedi.

Samsunspor'da Gisdol'un ilk hedefi ideal 11'i oluşturmak

Gisdol, futbol direktörü Fuat Çapa ile Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Antalya'da çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Alman teknik direktör, Samsunspor'un ligdeki konumunu değerlendirdi.

"Samsunspor'un hangi pozisyonda olduğunun farkındayım. Bu durumun benzerlerini Almanya'da Hamburg, Köln ve Hoffenheim takımlarında yaşamıştım. O kulüplerde de ilk başlarda şartlar çok zordu, çok fazla puanları yoktu, şu anda Samsunspor'un içinde bulunduğu durum gibi. Burada ilk yapmamız gereken şey, takımda birlik ve beraberliği sağlamak. Her oyuncunun takıma yüzde 100 katkı sağlamasını gerçekleştirmemiz lazım. Sonuç olarak kimse ligde kalmamız için kaç puana ihtiyacımız olacağını bilemez."

Gisdol, futbolcuların baskı altında olduğuna işaret etti.

"Takımın puanı düşük olduğu için futbolcular baskı altında kalıyor ve öz güvenleri çok yüksek olmayabiliyor. Ben de zaten bununla başa çıkmak için buraya geldim. İlk hafta oyuncularımla çok güzel enerji yakaladığımızı gördüm. İlk yapmak istediğim şey, sistemimize en uygun ilk 11 neyse onu oluşturmak. Bazen o pozisyonda oynayan oyuncular en iyi oyuncular olmayacak ama kesinlikle sistemimize en uygun 11'i oluşturmaya çalışıyoruz. Bir takımı geliştirmek için zamana ihtiyacımız oluyor ama şu an çok fazla vaktimiz yok."

Samsunspor'da Gisdol'un ilk hedefi ideal 11'i oluşturmak

Markus Gisdol, Samsunspor'da yeni bir sayfa açtıklarını dile getirdi.

"Geçmişte ne olduysa hepsi geride kaldı. Bütün oyuncular için yeni bir başlangıç bu. Öncelikle temel 11'imizi bulmamız gerekiyor. Samsunspor'un önceden oynadığı maçları izledim. 23'e yakın oyuncunun oynadığını, her maçta farklı ilk 11 olduğunu gördüm. Bu rakam gerçekten çok yüksek. Bu sebepten dolayı yapmamız gereken ilk 11'imizi oluşturmak."

Fuat Çapa ise ligde geride kalan 8 haftada ilk 11'de sahaya pek çok farklı oyuncunun çıktığına dikkati çekerek, ideal 11'i belirlemeye çalıştıklarını kaydetti.

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