A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya'yı Konya'da 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Yunus Akgün'ün attığı gol, 7. haftanın en iyi golü seçildi.

Yunus, UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan oylamada en fazla oyu alarak İsviçre'den Shaqiri, Ukrayna'dan Mudryk ve Sırbistan'dan Mitrovic'i geride bıraktı.

