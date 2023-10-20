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Spor
DHA 20.10.2023 16:30

Beşiktaş'tan Igor Tudor yalanlaması

Beşiktaş, Igor Tudor ile ilgili çıkan iddiaları yalanladı. Siyah beyazlılar, açıklamasında ''Basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.'' ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş'tan Igor Tudor yalanlaması

Türkiye'de daha önce Karabükspor ve Galatasaray'da görev yapan ve son olarak Marsilya'yı çalıştıran Hırvat teknik direktör Igor Tudor, bugün İstanbul'a geldi.

Sosyal medyada Hırvat teknik adamın Beşiktaş ile görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldiği iddia edilmişti.

Siyah-beyazlı ekip, bu iddiaların çıkmasından kısa bir süre sonra çıkan haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

"Hırvat teknik direktör Igor Tudor’un Kulübümüzle görüşmek için İstanbul’a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır. Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi Kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer oyunlarıyla masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."


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