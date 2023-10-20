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Spor
DHA 20.10.2023 15:50

Carlo Ancelotti: Arda'nın 2 haftalık bir zamana ihtiyacı var

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Arda'nın durumu gayet iyi. Biraz kondisyonu eksik ve bu yüzden 2 haftalık bir zamana ihtiyacı var" dedi.

Carlo Ancelotti: Arda'nın 2 haftalık bir zamana ihtiyacı var
[Fotograf: AA]

Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 10. haftasında yarın deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ancelotti, sakatlığını atlatmasının ardından takımla antrenmanlara başlayan milli oyuncu Arda Güler'in son durumuyla ilgili olarak konuştu.

"Arda'nın durumu gayet iyi. Biraz kondisyonu eksik ve bu yüzden 2 haftalık bir zamana ihtiyacı var. Kendisi ofansif bir oyuncu ve her pozisyonda görev yapabiliyor. Bellingham gibi forvet arkasında oynayabildiği gibi ters ayaklı bir kanat oyuncusu pozisyonunda da görev alabilir."

"Mutlu değil çünkü daha farklı başlamak istiyordu"

İtalyan teknik adam, Arda Güler'in yeteneğine inandığını vurguladı.

"İyi uyum sağlaması gerekiyor ve ona yardımcı oluyorlar. Mutlu değil çünkü farklı başlamak istiyordu ama burada iyi şeyler yapacak zamanı var. Tüm yeteneklerini göstermeye hazır."
 

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Arda Güler İspanya La Liga Real Madrid
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