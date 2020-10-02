Samsunspor'da 5 koronavirüs vakası
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 2'si yabancı 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kırmızı-beyazlı ekipte, yüksek ateş ve baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Karadağlı orta saha oyuncusu Vukan Savicevic ile Ganalı futbolcu Edwin Gyasi'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.
İki oyuncunun da tedavisine evlerinde başlanırken, pazar günü sahasında Akhisarspor ile karşılaşacak Karadeniz ekibinde tüm futbolcular testten geçirildi.
Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun daha Covid-19'a yakalandığı belirlendi.
Samsunspor'da geçen hafta da Burak Çalık ve Erkam Reşmen'in Kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı.
Geçtiğimiz Pazartesi günü bir ve Salı günü yine bir oyuncumuzda semptomik belirtiler olup yapılan testler neticesinde Covid-19 sonuçları pozitif çıkmıştır. Yine bugün yapılan haftalık rutin testlerde bir oyuncumuzun daha Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. pic.twitter.com/O9QJxm9tvp— Yılport Samsunspor (@Samsunspor) October 2, 2020
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