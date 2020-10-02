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Jimmy Durmaz Fatih Karagümrük'te
Galatasaray, Jimmy Durmaz'ın 1 yıllığına Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jakup Jimmy Durmaz'ın 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Fatih Karagümrük Sportif Faaliyetler Sanayi ve Ticaret AŞ ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Fatih Karagümrük, şirketimize net 2 milyon 647 bin 60 lira+KDV ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: transfer jimmy durmaz Galatasaray Fatih KaragümrükSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 19:14
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