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Rizespor Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı
Çaykur Rizespor, Porto'dan Brezilyalı futbolcu Fernando Andrade'yi kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "27 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Farnando Andrade, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi başkan yardımcısı Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Fernando Andrade, geçen sezonu kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da geçirmişti.
Çaykur Rizespor’umuz Portekiz’in FC Porto takımından Fernando Andrade dos Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı https://t.co/arH1T0NwNH— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) October 2, 2020
Etiketler: çaykur rizespor Fernando Andrade transferSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 19:45
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