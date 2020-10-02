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Galatasaray Berk Balaban'ı Ankaraspor'a kiraladı
Galatasaray, genç kalecisi Berk Balaban'ı sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'a kiraladı.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Berk'in geçici transferi konusunda Ankaraspor ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
Profesyonel futbolcumuz Berk Balaban’ın geçici transferi konusunda Ankaraspor ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/5mFjrzDijQ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 2, 2020
Hoş geldin Berk Balaban... pic.twitter.com/toqWTJs0fW— Ankaraspor (@ankaraspor2020) October 1, 2020
Etiketler: Galatasaray Berk Balaban Ankaraspor transferSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 20:32
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