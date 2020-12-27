Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, otobüsle Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor kafilesinin Havza ilçesinde geçirdiği kazada yaşamını yitirenler anısına Millet Bahçesi'ne yerleştirilmek üzere anıt projelendirildi.

Anıtla kazada hayatını kaybeden Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomiç ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan'ın isimleri yaşatılacak.

Tabanda ve cephede beşgen formunda, 1919 santimetre yüksekliğe ve 320 metrekare oturum alanına sahip Samsunspor Anıtı, 9 betonarme fore kazık üzerine oturtularak taşıyıcı sisteminde betonarme ve çelik konstrüksiyon kompozit olarak kullanıldı.

Taşıyıcı sistemin üzerine paslanmaz çelikten, dış yüzeyi ayna formunda, çapı 3,30 metre olan küre monte edildi. Küre üzerinde top formunu yakalamak amacıyla paslanmaz çelikten 11 beşgen desen yerleştirilecek.

Kazada hayatını kaybedenlerin bilgileri, anıtın 5 cephesindeki pirinç levhaların üzerinde yer alacak.