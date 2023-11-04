Samsunspor 90+9'da ilk galibiyetini aldı

Samsunspor ile Hatayspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti.

Hatayspor 36. dakikada Lamkel ile 1-0 öne geçti. Samsunspor 77. dakikada penaltıdan Ercan Kaya'nın attığı golle skoru eşitledi.

Samsunspor'da galibiyeti getiren golü 90+9. dakikada Schindler filelerle buluşturdu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Hatayspor'da Fernandes maçın sonunda ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Kötü gidişatını Hatayspor karşsında "dur" diyen Samsunspor ligdeki ilk galibiyetini 90+8. dakikada elde etti. Kırmızı beyazlılar 5 puana yükseldi.

Samsunspor, ligde ertelenen İstanbulspor maçı dışında oynadığı 9 maçta 7 mağlubiyet, 2 de beraberlik elde etmişti.

Ligdeki kötü gidişatını sürdüren Hatayspor ise üst üste üçüncü yenilgisini alarak 14 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

17. dakika Samsunspor'da Drongelen'in ara pasında ceza sahasına giren Holse'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.

30. dakika gelişen ev sahibi takımın atağında sağ çaprazda ceza sahasına giren Moundılmadji'nin şutunda kaleci Bekaj, ağlara giden topu son anda çizgiden çeldi.

GOL - 36. dakika Atakaş Hatayspor 1-0 öne geçti. Ani gelişen misafir takımın atağında Rivas Vindel'in pasında Lamkel Ze düzgün bir vuruşla topu kaleci Okan Kocuk'un üzerinden ağlara gönderdi. 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50 dakikada ani gelişen Atakaş Hatayspor atağında Lamke Ze'nin ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

52. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Muhammed Gümüşkaya kullandı. Bu futbolcunun sol çaprazdan aşırtma vuruşunda kaleci Bekaj ağlara giden topu ön direkte son anda kornere çeldi.

GOL - 75. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Ani gelişen ev takımın atağında Laura, ceza sahasının içinde Massanga Matondo'nun müdahalesi ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Halit Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ercan Kara, topu ve kaleci Bekaj'ı farklı köşelere gönderdi. 1-1

88. dakikada Atakaş Hatayspor'un atağında Lamke Ze'nin ceza sahası dışından yerden şutunda kaleci Okan Kocuk'u geçen top, direk dibinden auta çıktı.

GOL - 90+8 Samsunspor 2-1 öne geçti. Fofana'nın pasında ceza sahası içinde Schindler'in sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

Karşılaşma Samsunspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Tirpan (Dk. 74 Schindler), Satka, Van Drongelen, Soner Gönül (Dk. 90+4 Bola), Benasser, Tait (Dk. 74 Laura), Holse, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 61 Fofana), Emre Kılınç, Moundilmadji (Dk. 60 Ercan Kara).

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Ghoulam (Dk. 74 Matur), Massanga Matondo, Rayane (Dk. 57 Aburjania), Rivas Vindel (Dk. 73 Mendes), Görkem Sağlam (Dk. 57 Ömer Faruk Beyaz), Dadashov (Dk. 87 Hodzic), Lamkel Ze.

Goller: 36 Dk. Lamkel Ze (Atakaş Hatayspor), Dk. 77 Ercan Kara (penaltıdan), Dk. 90+9 Schindler (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Tirpan, Dk. 76 Benasser, Dk. 90+8 Schindler (Yılport Samsunspor), Dk. 45 Massanga Matondo, Dk. 45+2 Görkem Sağlam, Dk. 62 Kerim Alıcı, Dk. 72 Ghoulam, Dk. 75 Fernandes, Dk. 78 Erce Kardeşler (yedek kulübesinden) (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı kart: Fernandes (maç sonu) (Atakaş Hatayspor)

Volkan Demirel: Samsunspor'u tebrik ediyorum

Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Samsunspor'u tebrik etti.

[Fotoğraf: AA]

Demirel, karşılarında galibiyeti daha çok isteyen bir takım gördüklerini belirtti.

"Daha çok ihtiyacı olan ve daha çok inanan bir takım gördük karşımızda. İstediğimiz bir organizasyondan bulduğumuz golle öne geçtik. İlk yarıyı 1-0 önde kapamamıza sebep oldu. Ama ikinci yarı yine ilk 10 -15 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık. Bir tane sarı karttan dolayı 2 tane değişiklik yaptık. Oyun artık tamamen doldur boşalta geçti. Samsunspor yaptığı değişikliklerle oyunun ağırlığını ele aldı."

Demirel, penaltı hakkında yorum yapmadı.

"Artık saygı duyuyoruz. Sonrasında da son dakikada korner dönüşünden yediğimiz bir golle mağlup olduk. Ben Samsunspor'u tebrik ediyorum."