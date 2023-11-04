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Spor
AA 04.11.2023 15:55

Arda Güler Real Madrid'in maç kadrosuna girdi

İspanya'nın Real Madrid takımının teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in 5 Kasım Pazar akşamı oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Arda Güler Real Madrid'in maç kadrosuna girdi
[Fotoğraf: AA arşiv]

Ancelotti, bugün yapılan antrenmanın ardından Real Madrid Spor Şehri adlı tesislerde basın toplantısı düzenledi.

Sakatlıktan çıkan Arda'nın bu hafta boyunca takımla tam antrenmanlara çıktığını söyleyen Ancelotti, "Arda, yarınki maç kadrosunda olacak ve yavaş yavaş dakika almaya başlayacak. Onun koşullarına göre özel hazırlanan bir plan uygulayacağız." dedi.

İtalyan teknik adam, "Arda ofansif bir futbolcu. Yardımcı forvet olarak, ileri üçlünün ortasında veya kanatta oynayabilir. Bu karakteristik özellikleri var." şeklinde konuştu.

Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk hazırlık kampında ardından 26 Eylül'de antrenmanda iki ayrı sakatlık geçiren Arda Güler, henüz kendini gösterme fırsatı bulamadı.

Arda'nın yarınki Rayo Vallecano maçının ikinci yarısında sonlara doğru oyuna girmesi ve Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk defa Madridli taraftarların karşısına çıkması bekleniyor.

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