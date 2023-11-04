Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının kamp kadrosu açıklandı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Tayyip Talha Sanuç'un geri dönüş sürecinin yaklaşması nedeniyle kamp kadrosunda yer aldığı ancak karşılaşmada yer almayacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Rachid Ghezzal'ın yanı sıra hasta olduğu açıklanan Vincent Aboubakar ve cezalı Amir Hadziahmetovic kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlıların Bitexen Antalyaspor maçının kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Milot Rashica, Alex Oxlade-Chamberlain, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Eric Bailly, Jackson Muleka, Yakup Arda Kılıç, Jean Onana, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Gökhan İnler, Semih Kılıçsoy, Tayyip Talha Sanuç.