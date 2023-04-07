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Spor
AA 07.04.2023 23:21

Samsunspor 20 maç sonra kaybetti

Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe’ye 1-0 mağlup olan lider Yılport Samsunspor’un 20 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Samsunspor 20 maç sonra kaybetti
[Fotograf: AA]

Gürsel Aksel Stadı’ndaki müsabakanın ikinci yarısında Kenneth Mamah'ın golüyle 1-0 öne geçen Göztepe, karşılaşmayı bu skorla galip tamamladı.

Ligde son yenilgisini 9. haftada 15 Ekim 2022'de yine İzmir’de Altınordu'ya karşı 2-1'lik skorla yaşayan Yılport Samsunspor, bu müsabakadan Göztepe maçına kadar çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Göztepe yenilgisiyle ligde 20 maç aradan sonra sahadan puansız ayrılan Yılport Samsunspor, 63 puanda kaldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karadeniz temsilcisi teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki 25. maçında 2. yenilgisinin yaşadı

Göztepe, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

Ligde play-off hesapları yapan Göztepe, Yılport Samsunspor’u yenerek üst üste 4. galibiyetini (1’i hükmen) aldı.

Yenilmezlik serisini de 7 müsabakaya çıkaran İzmir temsilcisi haftayı 47 puanla kapattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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